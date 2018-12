‘Congratulations’ voor 40-jarig zangkoor Amici Cantores KOEN MOREAU

05 december 2018

17u32 0 Lede Om het jaar muzikaal af te sluiten brengt het gemengd zangkoor Amici Cantores uit Lede dit weekend ‘Congratulations’.

Dat koorconcert wordt tevens een mooie afsluiter voor en terugblik op het veertig jarig bestaan van de vereniging. Voorstellingen in de sportzaal van het SMCollege in de Bellaertstraat op zaterdag 8 december van 19.30 tot 23.30 uur en op zondag 9 december van 16 tot 19 uur. Kaarten kosten 15 euro. Reserveren via 053/80.08.37 of amicicantores@hotmail.com.