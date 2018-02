"Alles is mogelijk, als je maar in jezelf gelooft" MISS EXCLUSIVE EN EX-RODE DUIVEL VOEREN ACTIE TEGEN PESTEN DIDIER VERBAERE

06 februari 2018

02u27 0 Lede In het Sint-Jozef Instituut in Wetteren werd maandagochtend het startschot gegeven van de Week tegen Pesten. Gewezen Rode Duivel Gunther Schepens en oud-leerling en Miss Exclusive Lauralyn Vermeersch mochten de eerste stippen op de handen van de studenten zetten.

De STIP-actie (Samen Tegen Iemand Pesten) is een initiatief van Ketnet waar alle Vlaamse basisscholen graag aan meewerken. Maar ook het Sint-Jozef Instituut in de Wegvoeringstraat wilde graag met de secundaire leerlingen meestappen in de actie. "Op pesten staat geen leeftijd en het is aan de oudere leerlingen van het secundair om het goeie voorbeeld te geven aan de jongere leerlingen. Pesten is niet oké en gebeurt helaas overal", vertelt Gunther Schepens, voormalig international en voetbaljeugdcoördinator van AA Gent.





Frustraties

Ook Lauralyn (26) Vermeersch uit Smetlede heeft haar persoonlijke redenen om haar schouders onder de actie te zetten. "Ik ben als tiener op school in Dendermonde zelf zwaar gepest en verbaal zwaar aangepakt. Andere meisjes vonden me saai, niet mooi genoeg, dom, oninteressant en mijn haar en kledij waren niet goed genoeg. Dat hakt er als puber zwaar in en dat heeft mezelf lang tegengehouden om te gaan voor mijn dromen. Miss worden was altijd een droom, maar als je zelf gelooft wat die pesters zeggen, houdt dat je droom tegen. Dat verbrijzelt ook je persoonlijkheid beetje per beetje als je elke dag moet horen dat je slecht bent. Je gaat dat uiteindelijk ook geloven en dat draag je lang mee", weet Lauralyn.





Knop omdraaien

"Dat uitte zich in mijn werk, in relaties, in ons gezin. Je raakt gefrustreerd. Psychologisch was dat enorm zwaar. Op mijn 23ste besefte ik dat het zo niet verder kon en dat ik verkeerd bezig was. Met hulp van mijn familie heb ik de knop omgedraaid en ben ik voluit voor mijn doel gegaan om een echte Miss te worden. Die titel wil ik nu gebruiken om mensen te inspireren. Ik wil mijn stem gebruiken en jong en oud laten zien dat je er kunt raken als je maar wil en als je maar in jezelf gelooft", gaat Lauralyn verder.





Blijven actie voeren

Op haar oude school kwam ze stippen zetten op de handen van de leerlingen, maar ook na de Week van het Pesten wil ze actie blijven voeren. "Ik wil de spreekbuis blijven van acties tegen pesten en het komende jaar ook getuigen op scholen en mijn verhaal naar kinderen brengen. Ik ben er trots op dat ik deze titel heb kunnen behalen en voel zeker geen revanche of frustraties meer naar de pesters van vroeger. Ik probeer mijn verleden om te buigen in iets positief en wil laten zien dat ik fier ben waar ik vandaag sta", besluit Lauralyn.





Scholen of bedrijven die Lauralyn willen uitnodigen om haar verhaal te doen, kunnen haar contacteren op 0476/85.23.94. of via lauralyn.vermeersch@hotmail.com.