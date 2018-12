“40 centimeter diep, 1000 jaar terug in de tijd” Voorlopige resultaten archeologische opgravingen marktplein tonen hoe dorp groeide KOEN MOREAU

12 december 2018

18u49 0 Lede De verplichte archeologische opgravingen voorafgaand aan de heraanleg van het dorpsplein van Lede leverden een schat aan informatie op. “We vonden dan wel geen Romeinse sporen, maar deden wel unieke vondsten waaronder sporen daterend van 800 tot 1000 jaar geleden”, vertelt archeoloog Tomas Bradt van Group Monument. Die licht zijn voorlopige resultaten donderdagavond 13 december uitgebreid toe.

Op het dorpsplein van Lede werden in amper twee maanden tijd op een diepte van 40 centimeter sporen gevonden die een 1000 jaar oud verhaal vertellen over hoe Lede zich door de jaren heen ontwikkelde. Naast de te verwachten resten van oude kerkhoven kwamen namelijk nog heel wat andere verrassende zaken letterlijk aan de oppervlakte.

Kruispunt te midden van markt

“We troffen twee duidelijke wegen met karrensporen aan die over het midden van het huidige marktplein liepen en elkaar kruisten voor het huidige kerkportaal. Een weg liep evenwijdig met de Hoogstraat en de andere volgde de richting naast het gemeentehuis”, vertelt archeoloog Bradt. Tussen beide karrensporen ontdekte men paalkuilen van een groot houten gebouw. “Wellicht had dat gebouw een belangrijke functie in de gemeenschap. Het was vrij groot en in het midden bevond zich een grote haard of oven. Mogelijk was het een soort vroege dorpsbakkerij.” Later, in de jaren 1500 à 1600, kwam op die plaats een stenen gebouw. “Dat moet de Vierschaar of dorpsrechtbank geweest zijn, vermoeden we door de vondst van drie banken.”

Ontstaan van Lede in de Middeleeuwen

De man leidt uit het twee maanden durende onderzoek in de zomer van 2017 heel wat af omtrent de ontwikkeling en groei van dorpen gedurende de laatst 6 à 700 jaar. “Het is een vrij uniek gegeven dat tegelijk toont dat pleinen pas veel later ontstonden en vormt zo een belangrijke aanvulling aangezien over ontstaan en ontwikkeling van dorpen vrij weinig geweten is. Hier zagen we prachtig de groei van een klein Middeleeuws dorp met de bouw van de eerste kerk, tenzij er nog sporen van een Romeinse kerk onder de kerk zouden zitten, tot het Lede van vandaag.”

1000 jaar oude skeletten

Ook de kerkhofsporen leverden verrassingen op. “Door het vooronderzoek wisten we dat er heel wat skeletten lagen, maar we hadden nooit verwacht dat daar nog exemplaren daterend uit de 10de tot 12de eeuw zouden bij zijn.” Dat bleek nochtans wel het geval. “Uiteindelijk haalden we 46 skeletten boven uit drie verschillende tijdzones. De datering van de oudste skeletten moeten we nog verfijnen, maar we zijn toch vrij zeker doordat men toen mensen vooral zonder kist in de vorm van het lichaam begroef.”

Amper 40 centimeter diep

Voor de meeste opgravingen moest men niet erg diep gaan. “Onze studie beperkte zich tot de diepte die door de werken verstoord zou worden. Over het algemeen was dat 40 centimeter diep. Enkel aan de fonteintjes voor het gemeentehuis en waar de riolering vernieuwd werd, gingen we dieper. Daardoor bereikten we de moederbodem of de diepste laag waar sporen te vinden zijn.” De diepere opgravingen leverden heel wat informatie op. De kerkhofmuur, gemaakt met Leedse kleisteen die wellicht onder het huidige marktplein ontgonnen werd, kon zo verder blootgelegd worden. Ook een bijzonder unieke versierde Karolingse mantelspeld werd opgedolven. “Daaraan kunnen we helaas geen conclusies verbinden aangezien er niks anders uit die periode werd gevonden.” Munten die opgegraven werden, bevestigden en preciseerden wel dateringen op basis van aardewerk. “De jaartallen vermeld op die munten zijn bijzonder handig voor ons.”

Klokkenovens, maar geen Romeinen

Minder oud maar eveneens leuk is de vondst van drie klokkenovens waarin op het kerkhof klokken voor de kerk werden gegoten. “Dat betrof vrij diepe constructies uit de 17de en 18de eeuw.” Nog uit de 17de en 18de eeuw troffen we in de aanliggende straten dankzij de rioleringswerken bakstenen grafkelders aan. Sporen van Romeinse bewoning werden niet gevonden. “In tegenstelling tot andere onderzoeken in de buurt troffen wij enkel wat scherfjes aan, maar geen duidelijke Romeinse sporen. Toch zijn de resultaten van ons onderzoek bijzonder leerrijk”, besluit de man.

Het volledige verhaal vertelt Bradt op verzoek van Heemschut Lede nu donderdag 13 december om 20 uur in GC De Volkskring langs de Kasteeldreef in Lede. De toegang is gratis.