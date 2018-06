Zomerproject op proef in bibbliotheek 27 juni 2018

De bibliotheek van Lebbeke lanceert deze zomer een proefproject met andere openingsuren. "Dankzij een elftal nieuwe vrijwilligers proberen we in navolging van de Krook-bibliotheek in Gent een nocturne-opening uit", zegt bibliothecaris An Heirbaut. "Deze nocturnes met een beperkte dienstverlening plannen we in op woensdagavonden, van 19 tot 21 uur." Met de nieuwe medewerkers breidt de vrijwilligersploeg van de bibliotheek opnieuw uit. De nieuwkomers staan immers los van de vrijwilligers die al elke ochtend in de krantenhoek, tijdens de onbemande openingsuren, een oogje in het zeil houden. De testperiode loopt van 1 juli tot 30 september. De deuren van de bib zullen in de namiddag een halfuur vroeger openen, om 14 uur. Bijkomende openingsuren zijn er elke woensdag van 19 tot 21 uur. Op donderdagnamiddag is de bib gesloten. Op maandag en vrijdag sluit de bibliotheek een uurtje vroeger, om 19 uur. De uitleenpost in Wieze zal op dinsdag open zijn in plaats van donderdag, telkens van 16 tot 19 uur. (DND)