Zoektocht in bibliotheek 12 juli 2018

De vrijetijdsdiensten van Lebbeke organiseren deze zomer een zoektocht in de bibliotheek. Kinderen worden uitgedaagd om de geheimen van de huisdraak Spuuww! te ontrafelen. Er zijn twee verschillende versies van de zoektocht. De ene is bestemd voor kinderen jonger dan acht jaar en de ander voor wie ouder is dan acht jaar. "Het gaat om een prikkelend tast-parcours doorheen de bib", zegt bibliothecaris An Heirbaut. "Kinderen kunnen drakeneieren proeven. Of zijn het tanden?..." De zoektocht loopt tot 31 augustus, tijdens de openingsuren. De bibliotheek bevindt zich aan de Stationsstraat in Lebbeke. (DND)