Zilveren Zaterdag bij Topsport Nele Dooms

13 december 2018

Topsport, de sportwinkel aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke, breidt een vervolg aan het zilveren jubileum dat de zaak eind 2017 vierde naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de zaak. Onder het motto “Topsport 26 jaar op de Steenweg” krijgt de Zilveren Zaterdag van vorig jaar een tweede editie. Die zal aanstaande zaterdag 15 december plaatsvinden. “We zijn er trots op dat we in al die jaren Lebbeke mee op de handelskaart gezet hebben”, zeggen de broers De Schrijver, die de zaak van hun ouders voortzetten. “Topsport is een begrip in Lebbeke en de wijde omgeving. Sporters komen van overal in het land naar hier om geschikt materiaal te vinden. We maken daar een jaarlijks feest van.” Topsport Lebbeke is zaterdag open vanaf 9 uur, met een avondshopping tot 21 uur. Op de parking wordt allerlei animatie voorzien. Er zijn hapjes, drankjes en muziek. De eigenaars trappen ook de eindejaarsactie op gang die dag.