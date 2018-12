Zilveren Pluim voor Pasar Nele Dooms

11 december 2018

11u19

De vereniging Pasar Lebbeke heeft de Zilveren Pluim gewonnen. De Cultuurraad beloont met deze trofee elk jaar een vereniging die zich verdienstelijk maakt binnen de socio-culturele sector. De Zilveren Pluim werd een paar jaar geleden in het leven geroepen, als aanvulling op de jaarlijkse Cultuurprijs. Zo wilde de Cultuurraad ook een breder publiek aanspreken en die vrijwilligers in de bloemetjes zetten die zich verdienstelijk maken in de gemeente en voor de gemeenschap. Dit jaar valt die eer Pasar te beurt. De Zilveren Pluim werd uitgereikt in Cultuurcentrum De Biekorf van Lebbeke.