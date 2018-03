Zesdeklassers enthousiast op sneeuwklassen 15 maart 2018

De 32 leerlingen van het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Lebbeke zijn enthousiast op sneeuwklassen vertrokken. Ze verzamelden aan hun school aan de Brusselsesteenweg om op de bus richting Zinal in Zwitserland te stappen. "Samen met vijf begeleiders gaan ze er skiën, de lokale gemeenschap ontdekken en kennismaken met kinderen van andere scholen", zegt Joke Nijs van VBS. "Het is een mooie afsluiter van een winterproject in de klas en een leuke manier om mekaar nog beter te leren kennen."





(DND)