Zelf strips tekenen in bib 09 mei 2018

De Erfgoedcel Land van Dendermonde en de bibliotheken in de regio slaan de handen in elkaar voor een reeks workshops 'striptekenen in je streektaal'.





Op zaterdag 12 mei is de bibliotheek van Lebbeke aan de beurt. Tijdens de workshop leren de deelnemers emoties tekenen en typische stripkarakters ontwerpen. Ze gaan ook zelf aan de slag om een stripstrookje uit te werken en tekstkaders en -ballonnen in te vullen met dialect. De workshop is bestemd voor kinderen vanaf zes jaar, samen met een grootouder of ouder.





Geïnteresseerden kunnen zaterdag terecht in de bibliotheek, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De workshop start om 10 uur. Deelnemen is gratis. (DND)