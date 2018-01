Xander De Rycke in De Biekorf 02u36 0

Stand-up comedian Xander De Rycke komt opnieuw naar Lebbeke. Hij zal er zijn nieuwe zaalshow 'Quarter Life Crisis' brengen. De voorstelling is gepland in Cultuurcentrum De Biekorf. Tickets zijn nu al verkrijgbaar. Het is het enige optreden dat deze 'observatie-comedian van Vlaanderen' in de regio brengt. Het is een voorstelling vol 'herkenbaarheden over het leven'. Zijn show bekijken, kan op vrijdag 19 januari. Liefhebbers kunnen terecht in de Podiumzaal van De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 13 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be of 052/46.82.79. (DND)