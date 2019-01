Winnaars eindejaarsactie krijgen cadeaumand Nele Dooms

18 januari 2019

De winnaars van de eindejaarsactie van de middenstand in Lebbeke mochten hun cadeaumand in ontvangst nemen. Die werden uitgedeeld tijdens een receptie in het gemeentehuis aan de Grote Plaats in Lebbeke. In dertien deelnemende handelszaken konden de klanten tijdens de eindejaarsperiode bij een aankoop hun contactgegevens achterlaten en zo kans maken om één van de 47 cadeaumanden. Die zijn gevuld met de Lebbeekse kadobon, geschenken en waardebons van de deelnemende handelaars en typische Lebbeekse producten. De aanwezigen tijdens de prijsuitreiking klonken bovendien met een glaasje op het nieuwe jaar.