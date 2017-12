Winkelcomplex langs Brusselsesteenweg klaar tegen september 02u28 0 Foto Geert De Rycke De bouw van het winkelcomplex is gestart. Lebbeke Aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke komt een nieuw groot winkelcomplex. De werken voor de aanleg daarvan zijn net gestart. Ontwikkelaar Databuild vormt de vroegere site Lintermans-Holbrechter om tot retailpark.

Op het terrein van ongeveer 2,5 hectare groot zullen zes winkelketens verrijzen. Bristol, Torfs, Lidl, Bel&Bo, Modemakers en Action zegden hun komst al toe. Mogelijk komt daar ook nog een meubelzaak bij. De loodsen op de site worden allemaal afgebroken en in de plaats komt een nieuwbouw, met bijhorende parkeerplaats en een op- en afrit naar de Brusselsesteenweg.





Het gemeensebestuur van Lebbeke besliste eerder al om de Brusselsesteenweg ter hoogte van het nieuwe winkelcomplex anders in te richten voor de verkeersveiligheid. Zo wordt het fietspad verlegd, komt er extra beplanting en wordt een voorsorteerstrook voorzien. De werken op het terrein zijn gestart en zouden tegen september 2018 klaar moeten zijn.





Niet iedereen, zoals de Lebbeekse Middenstandsraad en plaatselijke handelaars in het centrum, is gelukkig met de komst van het retailpark. Burgemeester François Saeys (Open Vld) gelooft in een win-winsituatie. "De Brusselsesteenweg wordt zo als commerciële as aantrekkelijker en dat kan ook meer volk naar ons centrum brengen", zegt hij. "Bovendien blijven we ons centrum en de lokale middenstand promoten. Zo komt er op de parking aan de Brusselsesteenweg reclame voor ons centrum. Er komt ook een spaarkaartsysteem, dat aankopen bij Lebbeekse handelszaken interessanter zal maken." (DND)