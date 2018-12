Wilgenhuisjes voor basisschool De Schatkist Nele Dooms

14 december 2018

Leerlingen, leerkrachten en sympathisanten staken vrijdag de handen uit de mouwen om beide speelplaatsen van basisschool De Schatkist in Wieze verder aan te kleden. Er zijn verschillende wilgenhutten geplant. “De actie kadert binnen ons MOS-project of Milieuzorg Op School”, zegt directeur Jan Macharis. “Daarbij proberen we inspanningen te leveren voor een beter klimaat. Ook de nieuwbouw van de school is in dat opzicht een duurzaam gebouw geworden. De beide speelplaatsen moesten nog verder worden ingericht. Ook daarvoor kozen we voor natuurlijke elementen.”

De leerlingen gingen met plantgoed aan de slag om de wilgenhuisjes te bouwen. Later worden het leuke speelvoorzieningen voor de kinderen. “We willen een speelterrein dat uitnodigt tot creativiteit en uitdagend is”, zegt Macharis.