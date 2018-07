Wielrenner valt op slecht wegdek en belandt in ziekenhuis Familie wil klacht indienen bij gemeente voor slechte staat Koen Baten

30 juli 2018

17u39 0

Een 59-jarige wielrenner uit Aalst is deze middag rond 12.00 uur zwaar ten val gekomen op het Veer in Denderbelle. De man was met zijn stiefzoon richting Aalst aan het rijden, toen het in het begin van het veer plots fout afliep. "Mijn stiefvader reed voor mij toen plots volledig zijn stuur draaide en hij zwaar op zijn hoofd terechtkwam", aldus Niels van Gyseghem. "Ik zag een grote steen omhoog springen. Mijn stiefvader was hevig aan het bloeden aan zijn hoofd en had verschillende hechtingen en schrammen. Hij was zelf even het bewustzijn verloren", klinkt het. De vijftiger werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij zeker drie dagen zal moeten verblijven om verder te herstellen. Niels zelf is intussen niet de spreken over de staat van het wegdek. "Wij betalen hier belastingen voor om de wegen in goede staat achter te laten, maar als je de weg daar zag, is het echt schandalig", klinkt het. "Ik denk er dan ook sterk aan om een klacht in te dienen bij de gemeente. Zowel voor de kosten aan het materiaal als voor de ziekenhuis kosten en de erbarmelijke staat van de weg", zegt Niels. Burgemeester Francois Saeys (Open VLD) zegt dat hij de situatie daar ter plaatse zal bekijken. "Wij zorgen er regelmatig voor dat het wegdek daar herstelt wordt en in goede staat blijft. Er rijden veel tractoren, daar kunnen we niet veel aan doen", aldus Saeys. "Maar ik zal zeker de situatie opvolgen en de gemeente de situatie laten bekijken en laten herstellen als dit nodig is", besluit hij.