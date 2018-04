Wielrenner Jens Moens alsnog gehuldigd na fout wedstrijdjury 18 april 2018

In de derde manche van de Beker van België in Boutersem kwam leider in het klassement, Jens Moens uit Wieze, als 37ste over de streep





in het peloton. De renner van Van Eyck Sport hoorde eerst dat dagwinnaar Jonathan Breyne zijn gele trui zou overnemen.





Dat was buiten zijn team gerekend, dat protest aantekende bij de wedstrijdjury, na een hertelling bleek dat hij nog met een





punt verschil het klassement aanvoerde. Na afloop kon hij tevreden en opgelucht zijn trui blijven dragen en een trofee in ontvangst





nemen van Boutersemse burgemeester Sarah Boon.





(SVDL)