Wielerwedstrijd voor junioren Koen Baten

09 augustus 2018

Op woensdag 15 augustus houdt wielerclub de Tongenslijpers uit Denderbelle een wielerwedstrijd voor junioren. In totaal rijden de junioren een afstand van 96 kilometer over zestien ronden. De start wordt gegeven om 15.00 uur in de namiddag. Je kan je de dag zelf inschrijven aan 't Vat in Denderbelle. De start en aankomst is aan Infines in de Kapellenstraat in Denderbelle. Er is een prijzenpot van 660 euro voorzien.