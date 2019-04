Whisky proeven in Biekorf Nele Dooms

01 april 2019

In het kader van de crea-ateliers die de Cultuurdienst van Lebbeke organiseert, staat er op woensdag 3 april een workshop ‘whisky proeven’ op het programma. Voor de begeleiding van de degustatie zorgt Dirk Verleysen, whiskyliefhebber in hart en nieren.

Hij maakte van zijn hobby zijn beroep en opende in Lebbeke de whiskyshop Dram 242. Daar zijn nog flessen van bottelaars te vinden die je op weinig plekken in België tegenkomt. Verleysen heeft ze bijna allemaal geproefd en deelt zijn passie graag. De degustatie bestaat uit zes whiskys en de deelnemers krijgen per whisky een glas om te proeven. Daarnaast krijgen ze ook uitleg over de whisky en de stokerij. De workshop start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Terraszaal van Culturucentrum De Biekorf, Stationsstraat in Lebbeke. Deelnemen kost 15 euro. Info en inschrijvingen: www.ccdebiekorf.be.