Werkloosheidscijfers in dalende lijn 07 juli 2018

De werkloosheidscijfers voor Lebbeke zijn sterk gedaald. Eind juni telde Lebbeke nog 381 werkzoekenden.





Dat is een daling van 15,7 procent in één jaar tijd. Ter vergelijking, in het arrondissement Dendermonde bedroeg de daling 11,5 procent en voor de ganse provincie 9,9 procent. De werkloosheidsgraad in Lebbeke komt uit op 4,1 procent. "Bij VDAB Monitoring weten ze ons te zeggen dat dit erg laag is", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). De omliggende gemeenten hebben ook een werkloosheidsgraad in dezelfde grootte-orde. Alleen Aalst zit daar flink boven, met 7,2 procent. (DND)