Werken in Aalstersestraat Nele Dooms

14 januari 2019

Er zal zich de komende dagen verkeershinder voordoen in de Aalstersestraat in Wieze. Tot 25 januari vinden daar werken in opdracht van Eandis plaats. Er wordt gewerkt aan de elektriciteitscabines in de straat. Eerst zijn die ter hoogte van het kruispunt met de Wolvenstraat en de Olmendreef aan de beurt. Nadien volgt het kruispunt met de Blijstraat. Het verkeer zal beurtelings langs de werfzones moeten rijden. Dat wordt geregeld aan de hand van tijdelijke verkeerslichten. Dit kan tot verkeersopstoppingen zorgen.