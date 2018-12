Werken aan spoorwegoverweg Nele Dooms

22 december 2018

17u17 0

In januari zullen er werken plaatsvinden aan de spoorwegoverweg in de P.F. De Naeyerstraat. Infrabel plant er onderhoudswerken van woensdag 16 tot dinsdag 29 januari. Chauffeur zullen dan moeten omrijden. Er wordt een omleiding voorzien via de Lindekensstraat, de Klein-Antwerpenstraat, de Opwijksestraat en de Fochelstraat.