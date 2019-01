Werken aan overweg De Naeyerstraat Nele Dooms

13 januari 2019

12u41 0

Er is de komende dagen geen doorkomen aan aan de spoorwegoverweg in de P.F. De Naeyerstraat in Lebbeke. Er vinden onderhoudswerken plaats van woensdag 16 januari tot en met dinsdag 29 januari. Daarom wordt de straat afgesloten voor het verkeer. Chauffeurs moeten een wegomleiding volgen via de Lindekensstraat, de Klein-Antwerpenstraat, de Opwijksestraat en de Fochelstraat.