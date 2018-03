Werken aan nutsleidingen in Rossevaalstraat 13 maart 2018

02u46 0 Lebbeke In de Rossevaalstraat, tussen de spoorweg en de Grote Snijdersstraat, vinden vanaf volgende week werken aan de nutsleidingen plaats.

Verschillende nutsbedrijven gaan er aan de slag vanaf maandag 19 maart met aanpassen van verlichting, elektriciteitsleidingen en waterleiding. Deze werken zullen enkele maanden in beslag nemen en kaderen in een opknapbeurt die de Rossevaalstraat later krijgt. De voetpaden in de straat zullen onder handen genomen worden.





Niet wachten op subsidie

Het gemeentebestuur plant na de zomer de aanleg van nieuwe greppels, boordstenen en voetpaden. Ook het vernieuwen van de asfaltverharding en plaatselijk herstellen van de riolering zijn voorzien. "Er doen zich op diverse plaatsen regelmatig verzakkingen voor", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "De toestand is zo slecht dat we niet willen wachten op subsidie om de straat aan te pakken. Daarom kiezen we voor een vernieuwing van de voetpaden en plaatselijke onderhoudswerken aan de riolering." (DND)