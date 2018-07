Weer Kerstdorp op Grote Plaats 04 juli 2018

Hoogzomer en zwoele temperaturen, maar in Lebbeke kijken ze al vooruit naar de komende winter. Het gemeentebestuur heeft beslist dat er ook dit jaar weer een Kerstdorp met een ijspiste voorzien wordt op de Grote Plaats.





Het is ondertussen al jaren traditie dat er tijdens de eindejaarsperiode in Lebbeke geschaatst kan worden. Dat zal dit jaar niet anders zijn. De ijspiste zal openen op vrijdag 7 december.





De gemeentelijke diensten zijn alvast bezig met de invulling van de animatie, met onder andere allerlei live optredens. (DND)