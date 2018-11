Watermeters worden vervangen Nele Dooms

11 november 2018

10u45

In Lebbeke worden watermeters bij inwoners vervangen. Dit kadert in een groter project van watermaatschappij Farys om systematische oude watermeters te vernieuwen. Een aannemer is daar momenteel mee bezig in Lebbeke. Het gaat in totaal om zo’n 330 watermeters, in verschillende straten. Tegen 23 november moeten die allemaal vervangen zijn. De werken situeren zich volledig binnenshuis of in de meterput. Er zijn geen wateronderbrekingen in de straat noch graafwerken voorzien. Het water wordt enkel even onderbroken in de woning van de klant tijdens de verwisseling van de meter.