Warm en gemeend afscheid van marktleider François Perdaens Meer dan 35 jaar was ‘Coiske’ bekommerd om het reilen en zeilen van de markten Nele Dooms

07 december 2018

13u06 3 Lebbeke François ‘Coiske’ Perdaens neemt afscheid als marktleider van de wekelijkse markten in Lebbeke, Denderbelle en Wieze. Sinds de jaren tachtig was hij een vaste waarde tussen de marktkramers. Die laten Coiske niet zomaar gaan. Tijdens de marktdag in Denderbelle vrijdag werd de marktleider gemeend in de bloemetjes gezet. “Ik vertrek met heel veel spijt in het hart”, zegt Perdaens.

Meer dan 35 jaar heeft François Perdaens (70) de taak van marktleider op zich genomen. “Ik was aanvankelijk bode bij de gemeente, daarna klerk. Uiteindelijk werd ik in 1981 aangesteld als marktleider”, vertelt hij. “Dat was meteen een kolfje naar mijn hand. Ik vertoef enorm graag onder de mensen. En waar kan dat beter dan op de markt?”

Toen Perdaens verkozen raakte bij de gemeenteraadsverkiezingen en schepen werd voor Open Vld in 2006 moest hij ontslag nemen als gemeentepersoneelslid. Maar hij bleef zich wel bekommeren om het reilen en zeilen van de Lebbeekse markten. “Dat was ook opgenomen in mijn bevoegdheden als schepen”, zegt hij. “Daardoor ben ik zelf de markten blijven leiden en organiseren. De jongste verkiezingen brachten echter een verrassing, met Open Vdl die op de oppositiebanken verzeilt. Ik ben wel nog verkozen als gemeenteraadslid, maar geen schepen meer. Het afscheid als marktleider is daardoor onafwendbaar.”

Als het van Perdaens had afgehangen was hij graag nog vele jaren langer marktleider gebleven. “Het is een afscheid met veel spijt in het hart”, zegt hij. “Ik heb dit altijd met hart en ziel gedaan. Om 6 uur ‘s morgens was ik ter plaatse om de verkeerssignalisatie uit te zetten en vervolgens de marktkramers te verwelkomen en hun plaatsen aan te duiden. Ik vertrok pas weer als de laatste marktkramer weer wegging en ik de verkeersborden weer had weggezet. Ondertussen stond ik paraat om akkefietjes op te lossen. Ik zal vooral het sociaal contact missen, ook met marktbezoekers. Ik was voor velen een luisterend oor. Ze vertelden me probleempjes en ik probeerde ze op te lossen. Ik denk dat ik dat ga blijven doen. Dat zit nu eenmaal in mijn karakter.”

Perdaens is er fier op dat hij het marktleven in Lebbeke nieuwe impulsen gaf. Hij zorgde ervoor dat ook Denderbelle en Wieze sinds een aantal jaren hun eigen marktdag hebben. In Wieze is dat op zondag en in Denderbelle op vrijdag. Ze zijn een mooie aanvulling op het marktgebeuren op zaterdag in Lebbeke-centrum. “Zowel Denderbelle als Wieze lokken veel volk en daar ben ik erg blij om”, zegt Perdaens. “De inwoners vinden er alles voor hun dagelijkse behoeften en dat is zeer welkom.”

Een goede marktleider heeft zo zijn kwaliteiten nodig. “Altijd vriendelijk zijn om te beginnen”, zegt Perdaens. “Ik vind dat de marktleider een voorbeeldfunctie heeft. Met een gezicht tot op de grond lopen, dat past niet, net zoals dat ook niet voor marktkramers past. Er is ook voldoende medeleven nodig. En je moet oog hebben voor het aanbod. Het heeft geen zin concurrenten met dezelfde koopwaar vlak bij elkaar te zetten. Een goede spreiding is belangrijk.”

Perdaens heeft alleszins altijd op de waardering van de Lebbeekse marktkramers kunnen rekenen. Dat beaamt Jürgen Buslot, uitbater van een kraam met kip aan het spit. “François is altijd een ‘volksmens’ gebleven en dat siert hem”, klinkt het. “Dat maakte ook dat je met hem afspraken kon maken. Coiske zie altijd dat het in orde kwam en dat gebeurde ook. Hij probeerde altijd voor iedereen goed te doen.”

Bij het afscheid hoorden bloemen een geschenkpakket met kaartjes voor een kaatswedstrijd. “Ik ben altijd graag op de baan geweest en weinig thuis en dat zal zo blijven”, lacht Perdaens. “Ze zullen me voortaan meer op voetbalmatchen en kaatswedstrijden zien. En ze zullen me nog wel tegenkomen op de markt ook.”