Wandeling om hernieuwde Fochelstraat te openen 07 mei 2018

02u35 0 Lebbeke Een goed jaar is er gewerkt, maar gisteren werden de heraangelegde Fochelstraat, Hoge Weg en een deel van de Opwijksestraat plechtig ingewandeld.

Dat gebeurde met muzikale begeleiding van de fanfare, onder een stralende lentezon, nadat burgemeester François Saeys officieel het lint had doorgeknipt. Aan het einde van de wandeling wachtten een receptie en springkasteel aan 't Focheltje. "De wegen- en rioleringswerken in Fochelstraat waren één van de grootste projecten van deze legislatuur", zegt Saeys. "De kostprijs bedroeg meer dan vier miljoen euro." Naast een gescheiden riolering, werd ook een pompstation gerealiseerd. Dat voert voortaan het afvalwater naar het waterzuiveringsstation in Dendermonde. Vervuild water komt niet langer in beken en grachten in de buurt en in de Vondelbeek terecht. Daar stroomt alleen nog proper regenwater naartoe. De straten kregen bovendien een nieuw wegdek en voetpaden. In de Fochelstraat staan ook nieuwe bomen, met daartussen parkeerruimte. De Hogeweg beschikt over een asverschuiving, zodat chauffeurs er snelheid moeten minderen. "Dat is goed voor de verkeersveiligheid", zegt Saeys. "Over het hele traject zijn daarvoor ook drie verkeerstafels in rode beton voorzien. Dat is het geval op het kruispunt van de Lange Minnestraat met de Opwijksestraat, ter hoogte van de school in de Fochelstraat en op het kruispunt van de Langestraat met de Hogeweg." (DND)