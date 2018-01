Vzw De Mot ruimt gevelde bomen op na storm 23 januari 2018

Twee reusachtige bomen op de speelterreinen van De Mot aan de Flor Hofmanslaan in Lebbeke zijn na de storm van vorige week geveld. "Het gaat om de derde en vierde plataan naast de binnenoever van de grote gracht die over het terrein loopt", zegt Roland Van den Borre van vzw De Mot. "Bij hun val raakten de bomen gelukkig de jeugdlokalen niet, maar een van de bomen versperde wel de doorgang."





Vrijwilligers gingen aan de slag om de bomen op te ruimen. "Een zwaar karwei. De doorgang naar het grote terrein was volledig versperd. Die hebben we weer al vrij kunnen maken", zegt Van den Borre. "De grote schoonmaak zal voor later zijn. De jeugdwerking is vragende partij om een van de bomen te laten liggen als speeltuig. We bekijken of dat veilig is."





Voor de opruimwerken zoekt vzw De Mot nog extra helpende handen. "We hebben nog vele uren in het vooruitzicht en vele handen maken het werk lichter." (DND)