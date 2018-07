Vuilbak in keukenwinkel vat vuur 12 juli 2018

02u43 0

Op de Dendermondsesteenweg in Lebbeke is gisteravond een korte brand uitgebroken rond 19.15 uur. Het vuur ontstond in een vuilbak van een keukenwinkel. De winkel was net gesloten en de eigenaar was er net vertrokken. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een sigaret die nog niet helemaal gedoofd was. Er ontstond een korte rookontwikkeling en enkele vlammen, maar uiteindelijk had de brandweer van Lebbeke geen problemen om het vuur snel onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. De steenweg was wel een tijdje afgesloten en het verkeer moesten plaatselijk omrijden. (KBD)