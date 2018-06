Vrouw zwaargewond bij frontale aanrijding 23 juni 2018

Op de Brusselsesteenweg in Lebbeke is een oudere vrouw gisterenavond zwaargewond geraakt bij een ongeval. Rond 21.30 uur kwamen twee wagens met elkaar in aanrijding. Vermoedelijk ging het om een frontale aanrijding, maar hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op en zijn rijp voor de schroothoop. De vrouw belandde na de klap met haar voertuig in een haag en zat klem. De brandweer van Lebbeke moest haar bevrijden, wat geen eenvoudige operatie was omdat de wagen in de struiken zat. Meer dan 45 minuten duurde het voor de vrouw bevrijd was. Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis van Dendermonde gebracht.





De Brusselsesteenweg was door de zware klap urenlang afgesloten. (KBD)