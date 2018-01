Vrijwilliger bereiden paddenoverzetactie voor 29 januari 2018

Er heerste flink wat bedrijvigheid zaterdagochtend in de Langeroot in Wieze. Vrijwilligers en natuurliefhebbers waren er bezig met voorbereidingen voor de nakende paddenoversteek in de buurt. "Elk jaar steken hier honderden padden, kikkers en andere amfibieën de straat over om een poel te bereiken om te paren", legt Vincent De Wolf, één van de initiatiefnemers uit. "Vaak worden ze dood gereden door voorbij rijdende auto's. Om dat te voorkomen organiseren we sinds vorig jaar een paddenoversteekactie. De kikkers worden opgevangen in emmers langs de kant van de weg. Vrijwilligers halen de diertjes daar dagelijks uit en zetten ze dan veilig de straat over." Om deze actie voor te bereiden, werden het voorbije weekend al de nodige schermen langs de bermen aan beide zijden van de weg geplaatst en emmers ingegraven. Eens de temperaturen hoger worden, kunnen de padden en kikkers zo veilig aan hun trek beginnen. Wie tijdens de trek als vrijwilliger wil helpen, kan contact opnemen via vincentdewolf@mail.be. (DND)