Vriendjesdag bij KSA 26 april 2018

Jeugdvereniging KSA Flambouw van Lebbeke organiseert op zaterdag 28 april een Vriendjesdag. Alle KSA-leden mogen die dag iemand meebrengen die nog niet bij de vereniging is aangesloten. Maar ook andere nieuwsgierigen zijn welkom om met de KSA-werking kennis te maken. "We hopen hiermee meer kinderen enthousiast te maken om zich aan te sluiten", zegt hoofdleider Lars Van Geertruyen. "Zo hebben ze een leuke vrijetijdsbesteding in het weekend." De Vriendjesdag vindt plaats van 14 tot 17 uur. Geïnteresseerden zijn welkom op het KSA-plein in de Rossevaalstraat. KSA Flambouw is er voor alle jongens vanaf 5 jaar, elke zaterdagnamiddag. Info: jorendesmedt1@hotmail.com. (DND)