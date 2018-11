Vriendinnen leggen creatief ei voor goed doel Nele Dooms

22 november 2018



Drie vriendinnen Katrien De Meersman, Jannick Veldeman en Anneke Van Steen slaan de handen in elkaar voor het goede doel. Samen vormen ze “Wiezeneirs4Life” en zamelen geld in in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Dat doen de dames met t-shirts en truien met originele, én streekeigen, opdruk. “Wat begon als een creatief ei is geëvolueerd naar een unieke samenwerking”, zegt Anneke Van Steen. “We gingen zelf aan het ontwerpen en lieten ons inspireren door onze afkomst. Zo hebben we t-shirts voor inwoners van Wieze met bijvoorbeeld ‘Wiezeneir’ op. Voor Denderbelle zijn er exemplaren met ‘Mansmensj van belle’ en ‘Ifra van Belle’. En ook rond ‘Lebbeek’ werden enkele leuke logo’s gemaakt.” Met de verkoop zamelt het trio geld in voor de vzw Artmuze. Deze vzw uit Herdersem integreert muziek in haar revalidatiebehandelingen voor kinderen. Wie t-shirts of sweaters wil bestellen, kan meer informatie vinden op de Facebook-pagina Wiezeneirs4Life. Passen en bestellen kan ook bij schoonheidssalon Rita in Lebbeke, tot 1 december. Info: 0476/40.43.99.