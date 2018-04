Vriendin kwijt DIRK DE COCK 20 april 2018

"Mijn grootvader woonde net aan de grens tussen Opwijk en de Minnestraat. Zijn vriendin woonde over de grens en ze konden elkaar niet meer zien. Na de oorlog vernam hij dat ze getrouwd was met iemand anders. Ook hij huwde een andere vrouw. Een boerderij vlakbij was overigens opgeëist door de Duisers. Eén van die officieren was een huisarts. Die hielp bij tal van bevallingen in de buurt."





