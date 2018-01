Vrachtwagen vat vuur 27 januari 2018

Op de parking van chocoladefabriek Barry Callebaut in Wieze is gisterenmiddag een lichte vrachtwagen in brand gevlogen op het terrein.





De brandweer van Lebbeke kwam snel ter plaatse om het vuur te doven. Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. (KBD)