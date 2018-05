Vrachtwagen belandt in de gracht 24 mei 2018

02u33 0

Een vrachtwagen is gisterenochtend in de Flor Hofmanslaan rond 9 uur in schaar in de gracht beland. De lege tientonner is vermoedelijk de controle verloren op het natte wegdek. Hierdoor draaide hij volledig rond zijn as, ging door de grasberm waar hij enkele kleine boompjes meepakte, om vervolgens in de gracht te eindigen. De inzittenden konden op eigen kracht de truck verlaten en raakten niet gewond.





De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De takelwerken werden pas uitgevoerd na de Baloise Belgium Tour, omdat het risico te groot was dat ze niet tijdig konden takelen en de renners al zouden passeren. Daarom werd rond 17.30 uur de Flor Hofmanslaan nogmaals een tijdlang afgesloten. (KBD)