Voorzitter Okra Roger Meert op CD&V-lijst 21 juni 2018

02u37 0

Roger Meert (66), voorzitter van seniorenvereniging Okra in Lebbeke, krijgt een plaats op de lijst van CD&V voor de komende verkiezingen.





Meert werkte voor de Vlaamse overheid en was tot twee jaar geleden algemeen directeur van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Vandaag is hij actief als voorzitter bij OKRA in Heizijde, waar hij zich inzet voor de belangen van de 55-plussers, onder andere in het overlegplatform 'Vervoerregio Aalst'.





"Daarnaast is betaalbare zorg een speerpunt", zegt hij. "Daarom volg ik de plannen voor de oprichting van een commercieel rusthuis in de gemeente. Ook aandacht voor verenigingen die dreigen hun ontmoetingsruimtes te zien verkommeren of te verliezen is nodig, net als meer verkeersveiligheid door de verbetering van voet- en fietspaden."





Naast lijsttrekker Jan Vanderstraeten is Roger Meert al de tweede kandidaat uit Heizijde voor CD&V.





In 2012 was er uit deze buurt niemand op de CD&V-lijst terug te vinden. (DND)