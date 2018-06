Voormalig hoofdleider Chiro op CD&V-lijst 13 juni 2018

CD&V Lebbeke zet de voormalig hoofdleider van Chiro Heilig Kruis op zijn verkiezingslijst. "Met Bart Van Hauwermeiren (24) hebben we iemand in huis die als geen ander de noden van de Lebbeekse jeugd kent", zegt lijsttrekker Jan Vanderstraeten. Van Hauwermeiren kreeg de politieke microbe van thuis mee. Zijn grootvader, Lodewijk Van Gijzeghem was schepen in Lebbeke. Barts moeder, Ingrid Van Gijzeghem was actief bij Plus. Ook in Wieze is Bart geen onbekende, want stiefvader André De Smedt is uitbater van het Brouwershuis. Van Hauwermeiren wil dat de gemeente zich borg stelt als verenigingen willen (ver)bouwen. "Voor kleine vzw's is het vaak moeilijk om een lening te krijgen en een borgstelling kan zorgen voor betere condities", zegt hij. "Daarvoor moet de gemeente een algemeen reglement maken. Nieuwe infrastructuur zorgt voor meer veiligheid en maakt verenigingen aantrekkelijker." Van Hauwermeiren gaat ook voor een fuifzaal in Lebbeke. (DND)