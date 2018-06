Voormalig Hof ten Dijcke wordt rustplaats voor wandelaars 22 juni 2018

03u11 0 Lebbeke Het vroegere Hof ten Dijcke in Lebbeke zal in ere hersteld worden. De historische site maakt deel uit van één van de Twaalf Geslachten. Het moet een rust- en ontmoetingsplaats voor wandelaars worden.

De Twaalf Geslachten in Lebbeke, dat zijn de eigenaars van die boerderijen die bij het begin van de twaalfde eeuw besloten om de Onze-Lieve-Vrouwkerk te bouwen. Onder andere de hoven ter Hert, te Cantele, te Zeebroeck en te Macharis horen daarbij, maar ook het Hof ten Dijcke. Dat bevond zich in een zijweg van de Klein Antwerpenstraat, vlak bij het huidige natuurgebied Heystergem en de grens met Buggenhout en Opwijk. Het Hof ten Dijcke was zelfs al te zien op een kadasterkaart van de Romeinen. In 1763 werd het gesloopt.





Jaren geleden bestond de site uit vlasputten. Daarna werden het waterpartijen, putten en omwallingen. Maar daarvan is nu nog amper iets zichtbaar.





Het gemeentebestuur wil nu een heropwaardering van het hof. Het wil daarvoor samenwerken met enkele verenigingen zoals de Heemkring Lebbeke en Natuurpunt en met het Regionaal Landschap Schelde-Durme. "Het is niet de bedoeling om de site volledig in haar oorspronkelijke staat te reconstrueren, wel om er een mooie site van te maken", zegt milieuambtenaar Nathalie Willems. "Het moet een rust- en ontmoetingsplaats voor wandelaars en buurtbewoners worden, met respect voor het historisch belang van de site. We denken daarbij aan de installatie van een infobord, een picknicktafel en fruitbomen." (DND)