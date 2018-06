Voorlezen en knutselen rond Hennie de Heks 21 juni 2018

De bibliotheek van Lebbeke organiseert op zondag 24 juni een voorleessessie met knutselmoment. De kinderen maken kennis met Hennie de Heks. Die woont in een zwart huis. Het meubilair, het sanitair, zelfs de dekens en lakens op het bed zijn zwart. Jammer is alleen dat Jelmer, haar kat, ook zwart is. Op een dag besluit Hennie de Heks hier verandering in te brengen. Ze gebruikt haar toverkracht.





Het voorleesmoment begint om 10.30 uur. Daarna gaan de kinderen aan de slag om, met het verhaal als inspiratiebron, zelf te knutselen. Liefhebbers kunnen terecht in de bibliotheek, aan de Stationsstraat in Lebbeke.





Info: bibliotheek@lebbeke.be of 052/468.305. (DND)