Voordracht rond gluten Nele Dooms

16 november 2018

15u13 0

Samen met Vormingplus Waas en Dender organiseert de cultuurdienst van Lebbeke een workshop rond gluten in voeding. Tijdens de sessie “Wat als Gluten je problemen bezorgen?” krijgen aanwezigen massa’s tips om glutenvrij koken en eten haalbaar aan te pakken. “Je kan erg gevarieerd en smaakvol glutenvrij koken zonder dure gespecialiseerde producten”, klinkt het. De aanwezigen krijgen ook een reeks lekkere recepten mee. Tijdens de workshop gaan de deelnemers ook zelf aan de slag om een menu met drie gerechtjes te bereiden. Wie wil meedoen, moet een keukenhanddoek en schrijfgerief meebrengen. De workshop vindt plaats op donderdag 22 november om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Deelnemen kost 15,5 euro. Info en inschrijvingen: 03/775.44.84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender.