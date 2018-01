Voorbereidende werken voor paddenoverzet vinden plaats op 27 januari 25 januari 2018

02u40 0 Lebbeke Ook dit jaar zal een actie 'paddenoverzet' plaatsvinden aan de Langeroot in Wieze. Vorig jaar vond dit een eerste keer plaats en het initiatief van een paar buurtbewoners kende een groot succes.

De Milieudienst verleent steun en medewerking aan het project in het kader van het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan GNOP. Om de paddenoverzet te laten slagen, vinden zondag 27 januari al voorbereidende werken plaats. Over een lengte van 200 meter moet er langs beide zijden van de weg een scherm geplaatst worden. Vrijwilligers kunnen daarbij helpen vanaf 9 uur. Het scherm moet kikkers en padden tegenhouden van de weg over te steken. Eens de temperaturen hoger worden, starten zij aan hun trek om zich voort te planten in een poel, beek of vijver. Maar op hun trektocht moeten de dieren vaak het drukke verkeer trotseren. Zo kwamen er ook in de Langeroot in Wieze elk jaar vele padden, kikkers en salamanders onder de wielen van wagens terecht. Dankzij het scherm zullen migrerende padden in ingegraven emmers vallen. Vrijwilligers zetten ze dan manueel de weg over. Wie wil meehelpen, kan contact opnemen via vincentdewolf@ mail.be. De Milieudienst wil ook paddenoverzetacties op andere locaties steunen. (DND)