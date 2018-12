Vondelmolen laat personeel duurzamer naar het werk komen Nele Dooms

17 december 2018

10u46 0 Lebbeke Meer dan 16.000 euro. Dat krijgt peperkoekproducent Vondelmolen uit het Vlaamse Pendelfonds om het personeel te stimuleren duurzamer naar het werk te komen. “We geloven daar sterk in”, zegt bedrijfsleider Jan Borms. “Zeker in de spits is de fiets vaak een sneller alternatief.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts steunt via het Pendelfonds bedrijven die het woon-werkverkeer duurzamer maken. Deze legislatuur voorziet Weyts 11 miljoen euro extra voor dit fonds. Voor Oost-Vlaanderen gaat het om 663.554 euro. Met die steun kunnen werkgevers hun werknemers oproepen om meer gebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer of autodelen, of te investeren in een fietsenstalling, elektrische oplaadpunten, een fietsaanbod, een verbeterde ontsluiting van het bedrijventerrein. “Met deze financiële stimulans kunnen werknemers overtuigd worden om de auto thuis te laten en te kiezen voor een milieuvriendelijker alternatief”, zegt N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot uit Lebbeke.

Ook de peperkoekproducent Vondelmolen, gevestigd aan de Dendermondsesteenweg in Lebbeke, krijgt een stuk van de subsidiekoek. Het bedrijf kan rekenen op een toelage van 16.140 euro van het Pendelfonds. De som zal gebruikt worden om de 81 werknemers te motiveren om op een meer duurzame manier naar het werk te komen.

“We geloven erin dat het personeel, gezien onze ligging aan de drukke Dendermondsesteenweg, daar zeker baat bij heeft”, zegt bedrijfsleider Jan Borms. “Aan de steenweg is het tijdens de spits steeds erg lang aanschuiven in beide richtingen. Ook in de omliggende straten is het dan erg druk. Zeker als ook het verkeer van de schoolgaande jeugd op gang komt, worden de files altijd maar langer. Met de fiets geraak je daardoor vaak sneller op het bedrijf dan in de auto. Zeker voor wie in de eigen regio werkt, en dat is voor het personeel van Vondelmolen vaak het geval.”

Vondelmolen zet al een aantal jaren in op het stimuleren van zijn werknemers om met de fiets naar het werk te komen. Het bedrijf voorziet degelijke fietsenstallingen, douches en een fietsvergoeding voor het personeel. “Met de extra subsidie die we nu krijgen, zullen we nog meer mensen kunnen over de streep trekken om de wagen thuis te laten”, zegt Borms. “Er zijn zoveel mooie alternatieven. Naast de fiets is er ook de step. Ook openbaar vervoer of autodelen liggen binnen de mogelijkheden. Het zorgt niet alleen voor een snellere tijd om op het werk of thuis te geraken tijdens piekmomenten, maar het is ook goed voor de conditie en de gezondheid van de werknemers. Bovendien dragen we zo ook een steentje bij voor een beter milieu.”

In de Dendermondse regio gaat het om steun voor in totaal meer dan 750 werknemers. Ook in Dendermonde zelf krijgen enkele bedrijven financiële steun uit het Pendelfonds. Zo krijgt Tarkett NV, het vroegere Desso, 271.531,90 euro. Premium Sound Solutions krijgt 9.062,50 euro. Beide Dendermondse bedrijven stellen meer dan 300 mensen te werk.