Vondelmolen investeert twee miljoen euro NIEUWE OVEN EN NIEUW TANKENPARK VOOR PEPERKOEKFABRIEK NELE DOOMS

28 maart 2018

02u35 0 Lebbeke Peperkoekproducent Vondelmolen investeert meer dan twee miljoen euro. Het bedrijf moderniseert haar ovens en installeert een nieuw tankenpark, inpaklijnen en persluchtcompressoren. Zo zet de firma in op meer comfort voor haar personeel en extra duurzaamheid.

Vondelmolen, gevestigd aan de Dendermondsesteenweg en uitgegroeid van een familiebedrijf tot marktleider in België, heeft nog maar net het feestjaar van haar 150-jarig bestaan achter de rug en gebruikt nu een nieuw jaar om fors te investeren. In een eerste fase neemt het bedrijf de bakovens onder handen. "Na meer dan vijftig jaar trouwe dienst en de productie van maar liefst 150 miljoen kilogram peperkoek was één van de drie ovens aan vervanging toe", zegt eigenaar Jan Borms. "Hij werd geruild voor een gloednieuw exemplaar. Zopas kwam de eerste lading verse peperkoek uit de nieuwe oven."





Bakproces beter beheersen

Dankzij deze nieuwe installatie en de modernisering van de twee overige ovens kan Vondelmolen het bakproces nog beter beheersen. Zo daalt het energieverbruik. "Duurzaamheid dragen wij bij Vondelmolen al jaren hoog in het vaandel", zegt Borms. "Bovendien garanderen we met deze investering de toekomst van Vondelmolen en de continuïteit van onze productie. We zetten dus zowel in op de zorg voor onze mensen als op het milieu."





Ondertussen legt Vondelmolen ook de eerste hand aan een nieuw tankenpark. Dat bestaat uit een tiental tanks. Hiermee optimaliseert Vondelmolen onder andere het extern transport voor honing. Ook het intern transport wint aan efficiëntie.





Het aantal jobs blijft bij de Lebbeekse peperkoekfabrikant gelijk. "Maar de investeringen zorgen wel voor een betere ergonomie voor haar werknemers", zegt algemeen directeur Jo Dekeyzer. "Bovendien gaan we met dit project verspilling tegen, omdat de grotere recipiënten voor minder kleef- en restverlies zorgen."





Later dit jaar installeert Vondelmolen nog nieuwe inpaklijnen om te beantwoorden aan de stijgende vraag en steeds grotere diversiteit in haar assortiment. Het bedrijf brengt onder eigen merknaam 15 verschillende producten op de markt en verkoopt in totaal meer dan 300 soorten peperkoek. Door de vernieuwing van de persluchtcompressoren voor de machines daalt ook hier het energieverbruik en wordt warmte gerecupereerd voor warm water.





Vorig jaar kocht Vondelmolen al een extra magazijn op het nabijgelegen industrieterrein D'Helst in Lebbeke. Deze locatie zal ruimte bieden aan 2.500 paletplaatsen afgewerkt product. Door ook hier zonnepanelen te installeren, kan Vondelmolen zo goed als volledig werken op groene stroom.