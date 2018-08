Vondelbeek volledig droog door aanhoudende hitte Koen Baten

03 augustus 2018

09u48 0

De Vondelbeek in Lebbeke is door de aanhoudende droogte op sommige plaatsen volledig opgedroogd. Ter hoogte van het café Bosveld is het waterpeil stevig gezakt. Het gaat zelf zo ver dat er op sommige plaatsen enkel nog maar een plas blijft liggen. Veel buurtbewoners hebben zoiets nog maar zelden gezien.