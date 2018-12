Vogeltentoonstelling in Oktoberhallen Nele Dooms

03 december 2018

De Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (KBOF) organiseert dit weekend haar jaarlijkse grote vogeltentoonstelling. De KBOF is de grootste vereniging voor vogelliefhebbers van Vlaanderen, met meer dan 20.000 leden. Tijdens haar Nationaal Kampioenschap Kleur- en Siervogels zijn dan ook honderden kweekvogels te zien. De organisatoren verwachten meer dan 6.000 wedstrijdvogels. De tentoonstelling wordt ook uitgebreid met een prachtige show met allerlei prooi- en roofvogels, zowel exotische rassen als Europese soorten. Er is ook een verkoopbeurs met meer dan 2.500 vogels. De organisatoren verwachten duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. De tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 8 december, van 10 tot 18 uur, en op zondag 9 december, van 9 tot 17 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Oktoberhallen van Wieze, aan de Schrovestraat. Info: 0476/71.30.41.