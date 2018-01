Vleermuizen welkom in oude ijskelder 25 januari 2018

02u40 0 Lebbeke Voortaan kunnen vleermuizen terecht in de oude ijskelder van het Kasteel van Wieze. Die is volledig opgeknapt zodat de diertjes er een perfecte overwinterplaats hebben.

"Door de jaren heen was de ingang van deze oude ijskelder beschadigd en zelfs gedeeltelijk ingestort", zegt schepen van milieu François Willems (Open Vld). "De oorspronkelijke deuren waren verdwenen en in de kuip van de kelder lagen aarde en afval. Om deze plaats vleermuisvriendelijk te maken, moesten deze euvels verholpen worden. De kuip werd leeggemaakt en de ingang volledig gerenoveerd."





"Het gewelf van de ijskeldergang kreeg ineens ook een vochtwerende beschermlaag. De werken werden uitgevoerd door personeel van groendienst en technische dienst."





Tochtgaten gedicht

Enkele extra ingrepen zorgen ervoor dat de rust van vleermuizen in de ijskelder zeker verzekerd is. Daarom werden er drie eiken deuren met invliegopeningen gemaakt en geplaatst.





Arbeiders hingen ook wegkruipstenen op en dichtten enkele tochtgaten af. Als bekroning kreeg de ijskelder nu het schildje 'vleermuisvriendelijk object' toegekend.





Voor dit project werkten het gemeentebestuur, Regionaal Landschap Schelde-Durme en de private eigenaar samen. Subsidie kwam er ook van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij zijn overtuigd van het nut van dit project. "Vleermuizen zijn echte insectenverdelgers die per nacht enkele honderden tot duizenden insecten verorberen", klinkt het. "Omdat er in de winter bij ons zeer weinig insecten te vinden zijn, houden ze een winterslaap. Maar elke keer de diertjes wakker worden, slinkt hun vetreserve. Dat ze ongestoord kunnen slapen is dus erg belangrijk, of ze halen de lente niet." (DND)