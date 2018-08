Vlaamse Top Tien rekent op twee presentatrices Nele Dooms

24 augustus 2018

14u00 0 Lebbeke Tijdens de opnames van de Vlaamse Top Tien op de Grote Plaats in Lebbeke, op zaterdag 25 augustus, zullen Evelien Cannoot en Lindsay de presentatie op zich nemen.

Normaal gezien neemt Herbert Verhaeghe de aankondiging van de artiesten op zich. Maar omdat hij momenteel in het buitenland vertoeft, nemen Evelien en Lindsay de honneurs waar.

De Grote Plaats wordt alleszins het mekka voor iedereen die van het Vlaamse lied houdt. Liefst dertig Vlaamse artiesten zullen er hun opwachting maken. Als klap op de vuurpijl sluiten De Romeo's af met een live-optreden.

De organisatoren verwachten een massa volk om de artiesten en de opnameploeg aan het werk te zien. Ment TV komt al voor de derde keer op rij langs in Lebbeke voor de Vlaamse Top Tien en elke editie werd al een groot succes. De eerste optredens beginnen zaterdag om 18 uur. De toegang is gratis, iedereen is welkom.