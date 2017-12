Vlaamse ker(st)mis zet vakantie in 02u53 20 Foto Baten Ouders en andere leerlingen moedigen de lopers aan.

De leerlingen van gemeenteschool De Puzzel uit Lebbeke hebben gisteren hun kerstloop gelopen. Kinderen zetten daarvoor kerstmutsen en rendierhoedjes op en liepen zoveel mogelijk rondjes over de speelplaats. Voor de origineelst verklede kinderen was er een extra prijs. "De kinderen laten zich sponsoren voor deze Kerstloop", zegt juf Liesbeth Moortgat. "Met de opbrengst kunnen we iets extra doen voor onze school, zoals speeltuigen en fietsjes aankopen. Extra centen vergaren we met een Vlaamse ker(st)mis, met een kerstmarktje en allerlei ludieke activiteiten en spelen." Zo was er onder andere ook een tombola "schijt je rijk" met een konijn op een veld vol vakjes. Een kerstkoor zorgde tussendoor voor de nodige muziek en het oudercomité bemandde een drank- en eetstand. De kleuters hadden bovendien zelf knutselwerkjes gemaakt, die ze verkochten. (DND)