Vlaams Belang vraagt livestream van gemeenteraad Nele Dooms

29 maart 2019

14u41 5 Lebbeke Als het van Vlaams Belang afhangt, zou elke Lebbekenaar de vergaderingen van gemeenteraad thuis via livestream kunnen volgen. Het voorstel werd echter weggestemd. Er komt alleen een audio-systeem in de raadszaal.

Gemeenteraadslid Reinoud Van Stappen (VB) stelde de Lebbeekse gemeenteraad voor om de maandelijkse vergaderingen in de toekomst live te streamen via het internet. “Zo kunnen de zittingen en wat hier besproken wordt ook gevolgd worden door de mensen die niet tot in het gemeentehuis geraken”, zegt hij. “Denk we maar aan minder mobiele mensen of andere inwoners die niet aanwezig kunnen zijn door gelijk welke omstandigheden. Een livestreaming zou zeker een stap in de goede richting zijn om meer openbaarheid van bestuur te creëren en kan drempelverlagend werken om de politiek te volgen. Er zijn zeker al gemeenten met gelijkaardig aantal inwoners die dit al doen en niet zonder succes.”

Toch ziet burgemeester Raf De Wolf (N-VA) een livestreaming niet zitten. “We zijn momenteel bezig met de aankoop van een audiosysteem om de debatten tijdens onze gemeenteraad beter verstaanbaar te maken”, zegt hij. “Dat moet er zo snel mogelijk komen. We kunnen die opnames achteraf ook op onze website zetten zodat geïnteresseerden het daar kunnen beluisteren. Een hele livestream opzetten, gaan we niet doen. Dit kost echt te veel geld.”