Vlaams Belang tegen dubbel presentiegeld voorzitters commissies Nele Dooms

18 februari 2019

17u48 0 Lebbeke Oppositiepartij Vlaams Belang verzet zich tegen het hogere presentiegeld voor voorzitters van de verschillende gemeenteraadscommissies in Lebbeke.

In het nieuwe huishoudelijk reglement dat de gemeenteraad goedkeurde, was ook een verdubbeling van die presentiegelden opgenomen. Het Vlaams Belang probeerde dat te voorkomen door een amendement in te dienen om die verhoging ongedaan te maken, maar dat werd weggestemd door alle andere partijen. “Pure geldverspilling”, meent VB-raadslid Gunther Buggenhout. “Deze bonus kost de belastingbetaler een slordige 20.000 euro voor deze legislatuur. Dat is verkwisting van belastinggeld.” Op Vlaams Belang na, waren echter zowel meerderheid als oppositie akkoord met de verhoging. “Dat ook N-VA de voorbije legislatuur hevige tegenstander voor de verkwisting van belastinggeld was, zijn ze blijkbaar al helemaal vergeten”, zegt Buggenhout.

